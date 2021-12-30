Vatandaşın canı CHP’li Başkanın umurunda değil

Bilecik'te defalarca kazaların meydana geldiği Beşiktaş Mahallesi Lale Sokak üzerinde dik yol, vatandaşları canından bezdirdi. Yaşanan son olayda ise Belediyeye ait bir çöp kamyonu kontrolden çıkarak adeta apartmanlara daldı. Vatandaşların defalarca ölümle burun buruna geldiği ölüm yolu için, yolun sonuna bir istinat duvarı örülmesi istendi. Onlarca kez belediyeye dilekçe verildi. Bilecik Belediyesi ise dilekçelere cevap dahi vermedi. Vatandaşlar, canlarını umursamayan CHP'li Başkan Şahin'e "Birileri ölmeden buraya çare bulun" çağrısında bulundu.

BELEDİYE ARAÇLARI CAN ALACAKTI YİNE DE UMURSAMADI

Bilecik Belediyenin çöp toplama işlerinde kullanılan 11 EK 458 plakalı çöp kamyonun sürücüsü Muhammet K. Belediyenin buzlanmaya karşı önlem almaması üzerine yerlerin buzlu olması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybetti. Tonlarca ağırlığındaki kamyon, iki apartmanın arasına devrilerek durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olaydan 6 ay önce vatandaşların, aynı yol ile ilgili dilekçe verdikleri ortaya çıktı. Sürücü de dahil toplam 3 kişinin ölümden döndüğü kazaya rağmen CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Bileciklilerin canını yine umursamadı.

VATANDAŞIN DİLEKÇELERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Lale sokakta yaşayan vatandaşlar hazırladıkları bir dilekçeyi bundan tam 6 ay önce Belediyeye sundu. Yazılan dilekçede, "Fotoğraflarda göründüğü üzere, mevcut apartmanların üzerine, yokuştan aşağı inen araçlar devrilmektedir. Aralarından birinin apartman altındaki kahvehaneye varması halinde birilerinin ölmesi kaçınılmazdır. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

Son yaşanan çöp kamyonu kazasından tam 6 ay önce, vatandaşlar tarafından verilen bu dilekçe ne işleme alındı ne de dilekçeye cevap verildi.