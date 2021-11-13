Vatandaşın İETT isyanı! Otobüsleri kaymakama şikayet etti



"BEN İŞYERİMDEN ÇIKIP EVİME GELMEK İSTEDİĞİM DE ÇOK MAĞDUR OLUYORUM"

Kaymakamla konuştuktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Yılmazer, "Belediyenin kayıtlarına baksanız benim en az 200 veya 300 tane şikayetim ve talebim var. Ama umurlarında bile olmadı.

İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti