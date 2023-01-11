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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Vatandaşlar bu kez de bozulan tramvayı itti

CHP’li Bozüyük Belediyesi’nin “vizyon proje” diyerek tanıttığı Nostaljik Tramvay “illallah” dedirtti. Sık sık arızalanan aracı son olarak vatandaşlar itmek zorunda kaldı

Vatandaşlar bu kez de bozulan tramvayı itti
Bilecik'in Bozüyük ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Vizyon projem" dediği nostaljik tramvayı, aylar önce hayata geçirdi. 12 kilometrelik hattan ve 20 istasyondan oluşan tramvay, Bozüyüklülere kolay ulaşım sağlayacaktı. Ancak tramvay sık sık arıza yapmaya başladı.

YİNE YOLDA KALDI
Tramvay, son olarak belediye binası önünde yolda kaldı. Bunun üzerine yolcular ve çevredeki vatandaşlar, tramvayı itmek zorunda kaldı. Belediye binasından durumu takip eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da aşağıya inerek tramvayı itenlere katıldı. Vatandaşların tramvayı ittiği görüntüler ise sosyal medyada vatandaşların alay konusu oldu. Başkan Bakkalcıoğlu'nun, "Ucuz, rahat ve keyifli bir yolculuk sunacağız" sözleriyle hayata geçirdiği tramvay, Bozüyüklüler için adeta bir işkenceye dönüştü.

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Vatandaşlar bu kez de bozulan tramvayı itti
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