Vatandaşlar bu kez de bozulan tramvayı itti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Vizyon projem" dediği nostaljik tramvayı, aylar önce hayata geçirdi. 12 kilometrelik hattan ve 20 istasyondan oluşan tramvay, Bozüyüklülere kolay ulaşım sağlayacaktı. Ancak tramvay sık sık arıza yapmaya başladı.Tramvay, son olarak belediye binası önünde yolda kaldı. Bunun üzerine yolcular ve çevredeki vatandaşlar, tramvayı itmek zorunda kaldı. Belediye binasından durumu takip eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da aşağıya inerek tramvayı itenlere katıldı. Vatandaşların tramvayı ittiği görüntüler ise sosyal medyada vatandaşların alay konusu oldu. Başkan Bakkalcıoğlu'nun, "Ucuz, rahat ve keyifli bir yolculuk sunacağız" sözleriyle hayata geçirdiği tramvay, Bozüyüklüler için adeta bir işkenceye dönüştü.