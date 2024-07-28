Vatandaşlar isyan etti İSKİ’nin fatura vurgunu sürüyor

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SKİ'nin fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı:
Salih Gözderesi:
Fatura okuma aralığının 44 gün olmasının sebebi 17 metreküpü bulup 2. kademeden faturalandırma yapmak mı?
Serdar Küm:
30 günlük fatura 41 gün olarak kesilmiş: 1637 TL. Sanki fabrika işletiyorum. Elektrik faturası bu kadar gelmiyor.
Bayram Karabıyık:
Bir buçuk aydır evde yokum. İSKİ 70 lira fatura yazmış. Ben evde yokken duş başlığının canı sıkılıp duş almıyorsa bu fatura ne?