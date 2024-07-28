Vatandaşlar isyan etti İSKİ’nin fatura vurgunu sürüyor

SKİ'nin fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı:Fatura okuma aralığının 44 gün olmasının sebebi 17 metreküpü bulup 2. kademeden faturalandırma yapmak mı?30 günlük fatura 41 gün olarak kesilmiş: 1637 TL. Sanki fabrika işletiyorum. Elektrik faturası bu kadar gelmiyor.Bir buçuk aydır evde yokum. İSKİ 70 lira fatura yazmış. Ben evde yokken duş başlığının canı sıkılıp duş almıyorsa bu fatura ne?