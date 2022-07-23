Vatandaşlar TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazını"na bayıldı

Zorlu Center Levazım Girişi'ndeki alanda sergilenmeye başlanan ve TOGG'un Las Vegas'tan sonra ilkkez İstanbul'da vitrine çıkarılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten ve oğlu Doruk Talha'yı alıp arabayı gösteren Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır. Yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara bindik. Artık yerli ve milli araçlarımıza daha uygun fiyatlarla alıp kullanmayı bekliyoruz. İlk yerli otomobilimiz olan 'Devrim 'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay bunu gerçekleştirenlere binlerce teşekkür ediyorum. İnşallah oğlum da bu günleri görür ve yerli otomobilimize birlikte bineriz. Bir yerli otomobil markamızın olmasının zamanı gelmişti. Bunu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabarttılar. Oğluma gururla gösterebilmenin heyecanını yaşıyorum. "Şimdi yerli otomobilimizin fiyatı ne kadar olacak onu merak ediyoruz" dedi.