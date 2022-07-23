Vatandaşlar TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazını"na bayıldı

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmuştu. Sergilendiği günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşılan TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil ilgi görmeye devam etti.
Zorlu Center Levazım Girişi'ndeki alanda sergilenmeye başlanan ve TOGG'un Las Vegas'tan sonra ilkkez İstanbul'da vitrine çıkarılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten ve oğlu Doruk Talha'yı alıp arabayı gösteren Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır. Yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara bindik. Artık yerli ve milli araçlarımıza daha uygun fiyatlarla alıp kullanmayı bekliyoruz. İlk yerli otomobilimiz olan 'Devrim 'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay bunu gerçekleştirenlere binlerce teşekkür ediyorum. İnşallah oğlum da bu günleri görür ve yerli otomobilimize birlikte bineriz. Bir yerli otomobil markamızın olmasının zamanı gelmişti. Bunu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabarttılar. Oğluma gururla gösterebilmenin heyecanını yaşıyorum. "Şimdi yerli otomobilimizin fiyatı ne kadar olacak onu merak ediyoruz" dedi.
"GURUR VE GÜVENLE YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİMİZE BİNEBİLECEĞİZ"
Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise TOGG'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu ifade ederek, "İlk defa gördüm. Modelin iç tasarımı olsun, dış tasarımı olsun, gayet etkileyici görünüyor. Tasarım komple çok şık. Orta konsol çok kullanışlı. Ön far detayları çok iyi. Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla çok düz bir araç. Bizimkinin tasarımı çok güzel olmuş. Ön vites altındaki boşluk başka birşeyle doldurulsa iyi olurdu. Logosunun daha akılda kalıcı olması gerekirdi. Çünkü dünya markası olması için logo önemli . Bu biz gençler için büyük ve gurur verici bir olay. Artık grurla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" dedi.
"TÜRK VATANDAŞI OLARAK GURURLANDIM"
Hacer Güneş de, yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu bu projeyi hayata geçirip nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyum. Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merağını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı.
Hep yıllarca bir yerli aracımız olur mu? diye düşünmüştüm. Hayaller kurmuştum. Ve bu rüşüncem ve hayallerimin gerçekleşmiş olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadım. Bu projeyi hayata geçirip bizi gururlandıranlara binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çok geç kalmış bir projedir Devrim projesinin engellenmesinden sonra böyle bir yerli ve milli otomobili üretme aşamasına gelinmesinden dolayı büyük gurur yaşıyorum" dedi.