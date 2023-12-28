Vatandaşlardan yeni polis araçlarına büyük ilgi... “Herkes devletin neler yapabileceğini görsün”

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi. Kullanımına başlanan bu lüks araçlar bugün İstanbul'un birçok bölgesinde ekiplerin kullanımına verildi. Ayasofya Meydanı'nda ekiplerin kullanımına verilen araçlarla yerli ve yabancı onlarca kişi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
"DEVLETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HERKES GÖRSÜN"
Milyonluk araçla hem fotoğraf çektiren hem de polislere teşekkür eden bir vatandaş; "Trafik polisimizin böyle güzel arabalarla görev yapması çok güzel. En azından kalitemizin de arttığını göstermiş oldu bu durum. Bunun daha önce yapılması gerekiyordu. Suç örgütleri hiçbir zaman bitmez. Önemli olan bunlara nefes aldırmamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini, büyüklüğünü herkes görsün. Bu operasyonlar iyi oldu. Araçları görünce baya şaşırdım" dedi.
ARAÇLARI GÖREN TELEFONUNA SARILDI
Yeni polis araçlarını görüp cep telefonlarına sarılan bir başka vatandaş ise; "Olması gereken durum bu, sadece bununla ilgili değil. Bütün kara para aklayanlarla ilgili aynı işlemler yapılmalı. Son derece doğru, yapılması gereken, özellikle İçişleri Bakanlığı ile birlikte bu konuda duyarlılık arttı. Bu anlamda da kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Bunlardan da hesap sorulur, kamu adına" dedi.
TURİSTLERİNDE İLGİ ODAĞI OLDU
Ayasofya ve Sultanahmet'teki lüks trafik ekip araçlarına vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen bir turist, Mercedes marka aracı inceleyerek, çok beğendiğini söyledi. Araçların emniyete tahsis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşı İzet Tamyol; " Türk devletinin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Allah bu devlete zeval vermesin. Sen devletten çalarsan devlette eninde sonunda böyle elinden alır. Çok güzel olmuş yakışmış" dedi. Tanju Abu ise: "Devletimizin kurumuna yakışır bir araç olmuş gerçekten güzel olmuş. Polisimiz en güzellerine layık" dedi. Ziyaretçi Serkan Ay ise; " İşte gerçekten olması gereken budur sen devletten çalarsan sen devleti saymazsan eninde sonunda devlet gelip elinden alır. En güzel hareket olmuş" dedi.
ALİ YERLİKAYA BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu. Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini açıkladı.