Vatandaşlardan yeni polis araçlarına büyük ilgi... “Herkes devletin neler yapabileceğini görsün”

"DEVLETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HERKES GÖRSÜN"

Milyonluk araçla hem fotoğraf çektiren hem de polislere teşekkür eden bir vatandaş; "Trafik polisimizin böyle güzel arabalarla görev yapması çok güzel. En azından kalitemizin de arttığını göstermiş oldu bu durum. Bunun daha önce yapılması gerekiyordu. Suç örgütleri hiçbir zaman bitmez. Önemli olan bunlara nefes aldırmamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini, büyüklüğünü herkes görsün. Bu operasyonlar iyi oldu. Araçları görünce baya şaşırdım" dedi.