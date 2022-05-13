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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler

Ankara’da kurdukları paravan şirket üzerinden yüzlerce vatandaşı dolandırıp video çektiler. Videoda dolandırıcılar, parmak ıslatma aparatı olarak yine örgüt üyesini kullandı

Ankara'da kilometresi yüksek olan tam 211 aracın göstergesinde oynama yaptıktan sonra satışını yapan ve buradan gelen parayla tefecilik yaparak 450 vatandaşın hayatını karartan Haydar İleriler'in lideri olduğu İleriler Suç Örgütü'nün pes dedirten bir videosuna ulaşıldı.



ÇOK SAYIDA ŞİRKET KURDULAR
13 paravan şirket üzerinden büyük vurgun yapan suç örgütü, Ankara Mali Şube polisinin operasyonuyla çökertilmiş, çok sayıda örgüt üyesi tutuklanmıştı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını alay ederek saydıkları pişkinlik dolu görüntülerde, örgüt üyesi Cem İ. elindeki binlerce liralık para destesini sayarken parmak ıslatma aparatı olarak örgüt üyesi Durmuş Ö.'nün dilini kullandı. İkili birbirine dil çıkararak gülüşürken, bir ayrıntı daha görüntülere yansıdı. İkili şakalaştığı sırada arkadan duyulan seste araç pazarlığı yapıldığı ve bir kişiyi daha tuzağa çekmeye çalıştıkları duyuldu. Mali Polis, Haydar İleriler liderliğinde, oğlu, iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faizle para vererek tefecilik yaptığını tespit etmişti.

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Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler
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