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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:52 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:28

Vatandaşların fırın talebi

Ardahan Belediyesi tarafından yıllardır pazar günleri için uygulanan tek nöbetçi fırın uygulamasının ikiye çıkartılması için vatandaşlardan yoğun talep oluştu.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Vatandaşların fırın talebi

Her hafta sonu Pazar günü Ardahan genelinde bir nöbetçi fırın uygulaması vatandaşların talebine karşılık vermeyince vatandaşlardan nöbetçi uygulamasının ikiye çıkartılması yönünde gün geçtikçe talepler artı. 25 bin nüfuslu Ardahan'da bir fırının vatandaşın taleplerine cevap vermediği öğrenilirken, fırın sayısının 2'ye çıkarılması istenmektedir. Çarşı merkezine uzak olan fırınların nöbetçi olması durumunda vatandaşların araçlarıyla ekmek almaya gittiği, akaryakıt fiyatlarında yaşanan zamlar nedeniyle kendilerine ciddi bir külfet oluşturduğunu dile getirdiler. Pazar günü tek fırın uygulamasıyla tatil günlerini ekmek sırasında geçirdiklerini dile getiren tüketiciler, nöbetçi fırın sayısının ikiye çıkarılmasını, bir fırının mahalleden, diğer fırının ise çarşı merkezinde nöbetçi olmasını istiyorlar.

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Vatandaşların fırın talebi
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