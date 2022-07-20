Vatandaşların fırın talebi

Her hafta sonu Pazar günü Ardahan genelinde bir nöbetçi fırın uygulaması vatandaşların talebine karşılık vermeyince vatandaşlardan nöbetçi uygulamasının ikiye çıkartılması yönünde gün geçtikçe talepler artı. 25 bin nüfuslu Ardahan'da bir fırının vatandaşın taleplerine cevap vermediği öğrenilirken, fırın sayısının 2'ye çıkarılması istenmektedir. Çarşı merkezine uzak olan fırınların nöbetçi olması durumunda vatandaşların araçlarıyla ekmek almaya gittiği, akaryakıt fiyatlarında yaşanan zamlar nedeniyle kendilerine ciddi bir külfet oluşturduğunu dile getirdiler. Pazar günü tek fırın uygulamasıyla tatil günlerini ekmek sırasında geçirdiklerini dile getiren tüketiciler, nöbetçi fırın sayısının ikiye çıkarılmasını, bir fırının mahalleden, diğer fırının ise çarşı merkezinde nöbetçi olmasını istiyorlar.