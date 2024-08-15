Vatandaşların malına çöken çeteye devlet yumruğu

Adana'da tehdit, şiddet ve şantaj ile vatandaşların mallarına el koyup başkasının üzerine zorla geçiren ve kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza veren liderliğini Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.