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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:01

Vatandaşların metro çilesi! Duraklarda bekleyen onlarca kişi, tıklım tıklım olan metrolara binemedi

İHA
Vatandaşların metro çilesi! Duraklarda bekleyen onlarca kişi, tıklım tıklım olan metrolara binemedi

İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı. Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi.

İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı.

Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi.



İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu. Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.

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Vatandaşların metro çilesi! Duraklarda bekleyen onlarca kişi, tıklım tıklım olan metrolara binemedi
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