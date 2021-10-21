Vatandaşların metro çilesi! Duraklarda bekleyen onlarca kişi, tıklım tıklım olan metrolara binemedi





İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu. Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.