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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Vatandaşlığı alınca altın ve paralarla kaçtı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Vatandaşlığı alınca altın ve paralarla kaçtı
Ankara'da yaşayan Taner Alkan (46), Türkmenistanlı Gonca Alkan (47) ile 2013'te evlendi. Gonca Alkan, bu evlilik sayesinde 16 Eylül 2021'de Türk vatandaşlığı aldı. Kadın, vatandaşlığı aldıktan sadece 11 ay sonra ortadan kayboldu. Taner Alkan, kayıp başvurusunda bulundu. Taner Alkan bu sırada eşinin 8 bin 250 dolar, 15 çeyrek altın, laptop ve bazı elektronik eşyaları yanında götürdüğünü fark etti. Alkan, ikinci şoku eşinin açtığı boşanma davasının gerekçesiyle yaşadı. Boşanma dilekçesinde, aralarında geçimsizlik olduğunu, eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ve ayaklarının kötü koktuğunu belirtti. Eşinin eşya ve paraları alıp gitmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunan Taner Alkan, eşinin adını kullanarak tanıdıklarından borç aldığını, alacaklıların kendisini aradığını, kadının evliliği vatandaşlık için yaptığını kaydetti.

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Vatandaşlığı alınca altın ve paralarla kaçtı
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