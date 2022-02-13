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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:38 Son Güncelleme: 13.2.2022 16:42

Vatandaşta KDV sevinci

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vatandaşta KDV sevinci

Marketlerde raf fiyatlarının her geçen gün artış gösterdiği ve alım gücünün zayıfladığı günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 1'e indiriyoruz" açıklaması vatandaşı sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda canlı bağlantı ile KDV müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 1'e indiriyoruz" diye açıklama yapması ile vatandaş büyük sevinç yaşadı.

* Oto tamircisi Ahmet Çelik: Fiyat artışlarına neşter vuruldu. Ben oto tamircisiyim. Gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e düşmesi çok güzel oldu. Biraz da bu fiyatlar tekrar yükseltilmeden denetlenirse çok iyi olur. Hem vatandaş hem de devletimiz rahatlar.

* Camcı Şenol Yavuz: Gıda fiyatları çok artmıştı. Artık alım gücü gün geçtikçe düşmeye başlamış ve insanların alım güçleri çok düşmüştü. İnsanlar kilo ile alamayacak duruma geldi. Tane tane veya gramla almaya başlamıştı. Cumhurbaşkanımız'ın gıda maddelerindeki KDV ayarlaması büyük rahatlık sağlayacak ve bunalan vatandaşı biraz olsun rahatlatacaktır. İnsanlar için adeta bir ilaç olacaktır. Bu düşüş hem mutfaklardaki ateşi hem de devletin enflasyon ateşini düşürecektir.

* Cihan Sezer: Ürünlere yüzde 100'den fazla zam gelmesi nedeni ile marketlere ve pazarlara girmeye korkar duruma gelmişti. Marketlerde ve pazarlarda insanlar ürünleri kilolarca alırken şimdi tane tane veya gram olarak alıyordu. KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi çok sevindirici bir gelişme. Fakat bu indirimin market ve pazarlarda yükseltilmesini ve eski hale gelmesini engellemek için denetlemelerin yapılması ve takip edilmesi gerekir. Bunların etiketlere yansıtılması gerekir. İşte o zaman vatandaş bir rahat nefes alır. Hükümetimiz bizi özel sektörün insafına terketmesin.

* Marketçi Hüseyin Şimşek: Parekendeciler için çok sevindirici bir gelişme oldu. Fiyatların sürekli yükselmesi ve alım gücünün azalması ile satışlarımız da olumsuz yönde etkilenmişti. Fiyatlar düşünce alım gücü de artacak ve bizim işler de artacak. Bizler toptancılardan yüksek alınca markette de yüksek fiyatla satmak zorunda kalıyorduk. Bu düzenleme ile biraz olsun fiyatlarda düşüş olacaktır.

* Ahmet Elkaldavi: Bizler İstanbul'da çalışıp para kazanmaya uğraşıyoruz. Marketlerde fiyatların yüksekliği ile tam olarak istediğimizi alamıyorduk. Borçla alış veriş yapıyorduk. Cumhurbaşkanı'nın KDV'yi düşürmesi ile gıda maddelerinde fiyat düşüşü yaşanırsa alım gücümüz artar. Biraz olsun rahatlarız.

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Vatandaşta KDV sevinci
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