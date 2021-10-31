Vatansız Türk kızının dramı

Türkiye
'de yaşayan Bircan Hazır, 1980'li yıllarda ailesiyle birlikte İran
'a ticaret yapmaya gitti. Hazır ailesi, Türkiye'ye dönüş yaptı. Bircan Hazır, İran'da kalarak burada evlendi. Askerlik çağından önce İran'a gittiği için Türkiye'de askerlik yapmadı. Askerlik yapmadığı gerekçesiyle 2002 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Evlendiği İranlı eşinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuğu Aysu, İran vatandaşı olan annesinin babasının üzerine kaydettirildi. Küçük kıza ise, babası Türk vatandaşlığından iskat edildiği (düşürüldüğü) için kimlik verilmedi.
İran'da kimliksiz olarak yaşayan 26 yaşındaki Aysu, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir işlem yapamıyor. Pasaport alamadığı için İran'dan dışarı da çıkamıyor. Babası geçtiğimiz aylarda vefat eden Aysu, Türkiye'de yaşayan kuzenlerinin yardımıyla T.C. vatandaşı olmak için müracaat etti. Ancak bir netice alamadı.
Babasının Kayserili öz be öz Türk olduğunu ifade eden Aysu, devlet büyüklerinden kendisine Türk vatandaşlığı verilmesi hususunda yardım bekliyor.