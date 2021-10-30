Vatansız Türk kızının dramı! Türk babanın kızı olarak dünyaya geldi, İran’da vatansız kaldı





VATANSIZ VE KİMLİKSİZ KUZENİNE YARDIM İÇİN ÇIRPINIYOR

Zeynettin Karataş, kuzeni Aysu'ya yardımcı olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Karataş, "Dayım Bircan Hazır, 1980'li yıllarda dedemlerle birlikte iş için İran'a yerleşmişti. Dedemler bir müddet sonra Türkiye'ye geri döndü. Dayım İran'da kalarak evlendi. Dayım askerlik yaşı gelmeden İran'a gitti. Askerlik yapmadığı için Türkiye vatandaşlıktan çıkardı. İki çocuğu oldu. Çocuklardan büyüğü, İranlı annesinin dedesinin üzerine yazdırılarak İran vatandaşı olabildi. Ancak küçük kızları Aysu, dayım T.C. vatandaşlığından çıkarıldığı için İran uyruklu olamadı. Halen kimliksiz yaşıyor. Çok sıkıntı çekiyor. İki ülke de vatandaşlık vermiyor. Biz T.C. vatandaşı olması için her yere müracaat ettik. Ancak bir netice alamadık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.