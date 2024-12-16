Vatman işten çıkarılınca metro’yu bastı

Ümraniye'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne girerek görevlileri silahla rehin almak isteyen ve işten çıkarılan bir vatman olduğu belirtilen Y.K.'yı polis durdurdu. Edinilen bilgiye göre, olay 12 Aralık akşamı Parseller Mahallesi'ndeki Metro merkezinde meydana geldi. Tesise girmek isteyen Y.K. görevliler tarafından içeri alınmadı.Bunun üzerine tabancasını çeken Y.K. havaya ateş ederek tesiste çalışanları rehin almak istedi. Kapıları kapatan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, şüphelinin silahını bırakarak teslim olmasını istedi. Bunun üzerine tabancasını polise doğrultan Y.K. tetiği çekti. Ancak tutukluk yapan silah ateş almadı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen Y.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.K. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K.'nın, vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı öne sürüldü. DHA