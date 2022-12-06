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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Vatman tutuklandı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vatman tutuklandı
İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanı Semi Özcan, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren Özcan 7 yıldır vatman olarak görev yaptığını belirterek, "Saat 05.30'da göreve başladım. Hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış, bayılmış olabilirim. Kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını, ambulansların geldiğini gördüm. Daha önce hiç kazam yok. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Daha önce birçok kez sinyalizasyon arızaları meydana geldi, araştırılmasını istiyorum" dedi. Özcan bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmaktan tutuklandı. Mahkeme İBB'den arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgileri istedi.

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Vatman tutuklandı
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