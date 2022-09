VAV Radyo uygulamasını yeniledi

İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, IOS ve Android telefon uygulamalarını güncelledi. 7/24 Kuran, dua, hadis içerikleriyle, karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla dinleyicilerine Kuran'ı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan ve günün her saatinde hadis-i şerif ve dua dinlenebilecek mobil uygulamalarını yeniledi. Hem IOS hem de android sistemlerinde yapılan yeniliklerle her an tasavvuftan tefsire, kültür-sanattan fıkha, siyerden ahlaki ilkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlara ulaşılabilecek.