Haberler Yaşam Haberleri VAV Radyo uygulamasını yeniledi
Giriş Tarihi: 30.9.2022

VAV Radyo uygulamasını yeniledi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
VAV Radyo uygulamasını yeniledi
İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, IOS ve Android telefon uygulamalarını güncelledi. 7/24 Kuran, dua, hadis içerikleriyle, karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla dinleyicilerine Kuran'ı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan ve günün her saatinde hadis-i şerif ve dua dinlenebilecek mobil uygulamalarını yeniledi. Hem IOS hem de android sistemlerinde yapılan yeniliklerle her an tasavvuftan tefsire, kültür-sanattan fıkha, siyerden ahlaki ilkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlara ulaşılabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! "Terörist neredeyse hedefiniz orasıdır"
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
VAV Radyo uygulamasını yeniledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA