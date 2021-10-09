Vedat’a yangın şoku

İZMİR
'DE, 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker, biyolojik ailesini Müge Anlı
'nın programında bulmuştu. Ailesine kavuştuktan sonra Almanya
'ya dönmeyen Vedat, anne Fatma Korhan'ın Buca
'daki evinde kalmaya başladı. İddiaya göre önceki gece çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Vedat ve anne Fatma Korhan yaşananları SABAH'a anlattı.
'EVİMİZ KÜLE DÖNDÜ'
Vedat, "O gece oturma odasında annem ve kardeşlerimle oturuyorduk. Birden mutfaktan duman gelmeye başladı. Hemen dışarı çıktık. İçeride kimse kalmadı. Çocuklar da dışarı çıktı. 5-10 dakika içinde itfaiyeciler geldi. Yangına müdahale edip söndürdüler. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Çok mutluyum. Kimse yaralanmadı. Hepimiz hayattayız" dedi. Anne Fatma Korhan, "Salonda oturuyorduk. Yangın çıkınca dışarı kaçtık. Hâlâ şoktayız. Eşyalarımız yandı. Uzun yıllar sonra oğluma kavuştum ama evimiz kül oldu" diye konuştu.