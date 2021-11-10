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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:45 Son Güncelleme: 10.11.2021 13:49

Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Türkiye onu Müge Anlı’da tanımıştı! Vedat Alexander’ın mutlu günü

Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Vedat Alexander Ankara’da çocuklarını sünnet ettirdi.

Vedat Alexander, hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ablası ile birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakılan ve Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander, 33 yıl sonra ailesini bulmuş, Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Önce babasına sonra da annesine kavuşan Vedat, avlusuna bırakıldığı camiye gidip Müslüman olmuştu. Çocuklarını da Müslüman olarak yetiştirmek istediğini her fırsatta dile getiren Vedat, Ankara'da çocuklarını sünnet ettirdi. Sünnet töreninden görüntüleri SABAH ile paylaşan aile, "Çok mutluyuz 33 yıl sonra oğlumuza ve torunlarımıza kavuştuk. Bir de onları sünnet ettirmek çok güzel oldu. Bizi kavuşturan ve iyi günler yaşamamıza katkı sağlayan Müge Anlı'ya ve Sabah Gazetesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

İşte o renkli görüntüler…

Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü | Video

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Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü
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