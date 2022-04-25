Vedat’tan sonra Murat da annesine ’de kavuştu

İzmir'de, 2 yaşındayken Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Alexander'den (35) sonra, bu kez 6 aylıkken Ankara'da Fransız aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat, 19 yıldır aradığı ailesini Müge Anlı'nın programında buldu. Annesi Zeynep Boyraz'ın sesini ilk kez programda duyan Murat'ın gözleri doldu. Benoit Murat, 1988'de 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir çifte evlatlık verildi. Fransa'da yaşayan Benoit Murat, 3 ay önce tanıştığı bir gurbetçi sayesinde annesini bulmak için atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Murat yayına çıktıktan 5 dakika sonra programa dayısı Ahmet Boyraz bağlandı.Uzun yıllar Murat'ı aradıklarını söyleyen Boyraz, "Geçen sene nüfus müdürlüğüne gittiğimde yeğenim olduğunu öğrendim" dedi. Murat'ın evraklarda biyolojik annesi olarak görünen Menevşe Boyraz'ın annesi olmadığı ortaya çıktı. Murat'ın biyolojik annesinin, kayıtlarda teyzesi olarak görünen Zeynep Boyraz olduğu anlaşıldı. Bir süre önce eşi vefat eden iki çocuk annesi Zeynep Boyraz, programa bağlanarak en son 6 aylıkken gördüğü evladıyla konuştu. Zeynep Boyraz, babasını soran Murat'a "Şahin Bozkurt" yanıtını verdi. Boyraz, Bozkurt'un yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Annesinin sesini ilk kez duyan ve gözleri dolan Murat, "Bir rüyanın gerçek olması bu" ifadelerini kullandı.