Vefa Otobüsü yola çıktı!

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, vefa otobüsü 19 ili ziyaret edecek. 6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından Malatya'yı yalnız bırakmayan illere teşekkür ve minnet duygularını iletmek amacıyla yola koyulan Vefa Otobüsü'ne gösterilen anlamlı olduğunu duygulandırıcı olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde örnek bir koordinasyon sergilediklerini söyledi. Gürkan, "28 kaymakam, 28 ilçe belediye başkanı, 5 vali, 5 il belediye başkanı, o deprem sürecinde yaraların sarılması noktasında büyük gayret gösterdik." dedi.

VEFA ZİYARETİ

Yaşanan deprem Malatya'nın etkilendiği, depremde destek olan illere vefa ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Gürkan, "Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde şehrimiz ciddi manada etkilendi. Bu süreçte Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız deprem bölgeleri için seferber oldular. Bizleri yalnız bırakmadıkları, deprem yaralarının biran önce sarılması, afetzedelerimizin sorunlarının biran önce giderilmesi için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte asıl teşekkürü her zaman olduğu gibi böylesine büyük bir afet sırasında tek vücut olup, birlik ve beraberlik içerisinde ellerindeki tüm imkân ve kaynakları depremzedelere ulaştırmak için, ya bizzat kendi araçları ile gelen, ya da yardım tırları ile yardım gönderen komşumuz Elazığ başta olmak üzere Van'dan Edirne'ye Antalya'dan Sinop'a kadar tüm Milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. İşte bu vefa otobüsümüzü de yardımlarını bizlerden esirgemeyen, bize yardım elini uzatan milletimize bizzat şehirlerine giderek teşekkür etmek için hazırladık" diye konuştu.