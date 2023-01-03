Vefalı köpekler için çok sayıda sahiplenme başvurusu yapıldı

SAHİPLENMEK İSTEYENLER HAREKETE GEÇTİ

Emekli öğretmen Ceyhun Köklü'ye sadık olan ve cansız bedenine kimseyi yaklaştırmayan, görevliler tarafından iğne veya aparat ile yakalanan iki köpek belediye veteriner barınağına götürüldü. Köpeklerin yakalanmasında ve barınağa getirilmesinde görevli Mert Bulut, "Çok vefalı hayvanlar. Şu anda ikisi de misafirimiz. Dişi 4, erkek 8 yaşında. Yakınları onlara bakamayacak durumda olduklarını bildirdi. Sosyal medyanın da etkisi ile iki can dostumuzu rekor sayılabilecek çok fazla kişi sahiplenmek istedi. Kendilerine belediyemiz adına teşekkür ediyoruz. Çok sağlıklılar, bir sıkıntıları yok. Gerekli kontrol ve müdahaleleri tamamlanınca bir hayvan severe teslim edilecekler" dedi.