Vefasız evlat! ’Baban öldü’ diyen polise ’bana ne öldüyse’ yanıtını verdi

Kartal'da çocuk parkındaki salıncakta yaşamına son veren 81 yaşındaki Turan Yıldız'ın ölümünün perde arkasından aile dramı ve ilgisizlik çıktı. Üç evlilik yapan ve üç eşinden üç çocuğu bulunan Turan Yıldız'ın birlikte yaşadığı oğlu, iddialara göre psikolojik tedavi gördü ve babasına karşı ilgisizdi. T. Yıldız, babasının intihar ettiğini telefonla kendisine bildiren polislere "Banane öldüyse" diyerek tepki gösterdi.

81 yaşındaki Turan Yıldız, 6 Kasım Cumartesi sabahı saat 10.20 sıralarında İstanbul'un Kartal İlçesi'ne bağlı Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan Güneş Parkı içerisinde intihar etti. Olay yerine giden İstanbul Polisi inceleme başlattı. Turan Yıldız'ın salıncak direğine iple kendisini astığı ve altındaki tabureden düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Turan Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Turan Yıldız'ın intiharının perde arkasından ise aile dramı ve ilgisizlik çıktı.

"BANANE ÖLDÜYSE" TEPKİSİ...

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine ve iddialara göre; Almanya'dan emekli olan ve İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Turan Yıldız hayatı boyunca üç evlilik yaptı. İlk eşinden bir kızı, ikinci eşinden bir oğlu, üçüncü eşinden de bir oğlu vardı. Üçüncü eşinden olan oğlu T.Yıldız (29) ile birlikte Kartal İlçesi'ne bağlı Karlıktepe Mahallesi'nde yaşıyordu. İddialara göre oğlu T.Yıldız, babası Turan Yıldız'a karşı ilgisizdi. Geçtiğimiz Nisan ayında psikolojisi bozuk olduğu için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Polisler babasının intihar ettiği bilgisini verdiğinde T.Yıldız "Banane öldüyse" diyerek tepki gösterdi ve telefonu kapattı.