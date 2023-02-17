Vefat eden eşiyle kendi evlilik yüzüğünü depremzedeler için bağışladı

Dündarlı beldesinde oturan S.A., Dündarlı Belediyesi'ne gelerek Başkanı Mustafa Kamar'ın makamına çıktı. "Param yok" diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın hatıra olarak sakladığı ölen eşi ile parmağındaki yüzüğü çıkartıp Başkan Kamar'a teslim etti. Kadın, "Başkanım param yok. Alın bu yüzükleri satın, depremzedelere gönderin" dedi. Yüzükleri masasına bırakıp giden kadına teşekkür eden Başkan Kamar, "Böyle elleri öpülesi analarımız oldukça bu milleti bu devleti hiçbir kuvvet yıkamaz" dedi. Öte yandan Dündarlı'da isminin açıklanmasını istemeyen bir çiftçi de sattığı elmaların parası olan 15 bin lirayı depremzedelere bağışlamak üzere Başkan Mustafa Kamar'a teslim etti.