Kore Gazisi Ezelhan Yıldız’a son görev: Dualarla uğurlandı

Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ın cenazesi için Terzibaba camiinde düzenlenen resmi törene Vali Yardımcısı Ömer Özbay'ın yanı sıra; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, merhum Gazimizin yakınları, askeri ve sivil erkan, STK temsilcileri, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verilen merhum Gazi Ezelhan Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Yardımcısı Ömer Özbay, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.