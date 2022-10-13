Ali Erbaş’tan vefat eden Müftü Yardımıcısı İsa Ada için başsağlığı mesajı

İsa Ada'nın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptığı konuşmada, "İsa hocamız değerli bir çalışma arkadaşımızdı. Hafızdı ve ilmi severdi. İslam hukuku alanında doktora yapıyordu. Hastalığı nüksetti ve tedavi sürecinde şifa beklerken bizim içinde sürpriz oldu. Bizler inanan insanlarız. Ölüm gerçeği ile karşı karşıyayız. Dünya hayatı muvakkat, ölüm muhakkak, ahiret hayatı ise müebbettir. Cenazelere karşı 3 görevimiz var. Taziye, Hüsn-ü şehadet ve dua" dedi.