Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasına sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.