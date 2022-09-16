Haberler Yaşam Haberleri Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 23:36 Son Güncelleme: 16.9.2022 23:36

Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasına sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasına sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan Aşk Resmigeçiti adlı şiirin şairi kimdir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasına sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasına sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

A- Cahit Sıtkı Tarancı
B- Edip Cansever
C- Orhan Veli Kanık (CEVAP)
D- Cemal Süreya

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Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?
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