Vefatından 11 yıl sonra defnedilecek

Bursa'da Askeri Hastane'de röntgen teknisyeni olarak görev yaparken emekli olan 70 yaşındaki 2 çocuk babası Astsubay Fehmettin Saymaz, 11 yıl önce zatürre teşhisiyle Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Yakalandığı hastalığa yenik düşen Saymaz vefatından önce yakınlarına, bedeninin kadavra olarak kullanılmasını vasiyet etti. Vasiyeti üzerine Saymaz'ın bedeni, 20 Mayıs 2013 tarihinde yakınları tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne teslim edilmişti. Tıp Fakültesi öğrencileri, tam 11 yıl boyunca Saymaz'ın bedeniyle çeşitli ders ve eğitimler aldı. Fakülte yönetimi, uzun yıllar öğrencilerine çok büyük katkılar sunan bedeni ailesine teslim etme kararı aldı. Fahrettin Saymaz'ın naaşı, kardeşi Ergin Saymaz ve kızları Çiğdem Saymaz Narlı ile Semra Kama'ya törenle teslim edildi.

"TÜRKİYE'DE 120 TIP FAKÜLTESİ VAR ANCAK BEDEN BAĞIŞI ÇOK AZ"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof Erdoğan Şendemir de Türkiye'de 120 Tıp Fakültesi olmasına rağmen beden bağışının çok düşük olduğunu ifade ederek, "Fehmettin Saymaz binlerce tıp fakültesi öğrencisine alabileceği en iyi eğitimi alabilmesi için bedenini bağışlayarak büyük hizmette bulundu. Ölçülebilir bir hizmet değildir. Ülkemizde 120 tıp fakültesi olmasın rağmen beden bağışı düşüktür. Pek çok tıp fakültesinde kadavra bulunmamaktadır. Bağışçıların varlığı ve aileleri bizim için anlamlı ve değerli. Nasıl organ bağışı ile çok hayat kurtulması mümkün ise beden bağışı da hekimlerin yetişmesi açısından karşılıksız değere sahiptir. Öğrencilerimiz alabilecekleri en büyük eğitim ve bilgiyi Fehmettin Saymaz'dan almışlardır. Uzunca süre insanlığa hizmet etmiş Fehmettin Saymaz'ı şükranla anıyoruz" dedi. Fahrettin Saymaz'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.