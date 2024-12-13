Vegan beslenme bebeği canından etti

İngıltere'de 3 yaşındaki oğullarına "aşırı vegan diyet" uygulayarak ölümüne neden olan ve ardından cesedini evlerinin bahçesine gömen çift, ağır hapis cezasına çarptırıldı. Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah, oğulları Abiyah'ı ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen tedavi ettirmemekle suçlandı. 2020 yılında, sadece kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütünden oluşan bir diyetle beslenen Abiyah, solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünden önce ağır beslenme yetersizliği, raşitizm, kansızlık ve büyüme geriliği gibi sorunlar yaşayan çocuğun, ailesi tarafından sarımsak ve çeşitli karışımlarla tedavi edilmeye çalışıldığı belirtildi. Çift, Abiyah'ın cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tuttuktan sonra bahçelerinde 80 santimetre derinliğinde bir mezara gömdü. Çiftin, çocuğun cesediyle ilgili gerçeği gizlediği ortaya çıktı. 42 yaşındaki Tai Yasharahyalah 24.5 yıl, 43 yaşındaki eşi Naiyahmi ise 19.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.