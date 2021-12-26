Vegan deriyle bio devrim yaptı

ECE Gözen, biyoteknoloji şirketi Gozen Institute'nin bünyesindeki laboratuvarda üretilen vegan deriyle bio-tasarım dünyasında devrim yaptı. 32 yaşındaki başarılı girişimci geçtiğimiz günlerde Paris'te yapılan 'Hello Tomorrow Zirvesi'ne dünyanın önde gelen markalarının dikkatini çekti. Gözen, bio-tasarım laboratuvarında hammadde olarak petrol bazlı ya da hayvansal içerikler yerine canlı organizmalar ile tarımsal ve endüstriyel organik atıkları kullanarak yeni dünyanın sürdürülebilir biyoplastik, vegan deri gibi biyomateryallerini üretiyor. 'Hello Tomorrow Zirvesi'nde 'Xylozen' yani sürdürülebilir vegan deri inovasyonu 150 ülkeden 4 bin başvuru arasından 'teknoloji öncüsü' seçilen Gözen 'Xylozen geleceğe doğru attığımız ilk adımın bir simgesi. Dana derisi elde etmek için yaklaşık 2 ila 3 yıl harcanırken, biz aynı özelliklerdeki alternatif vegan deriyi 2 hafta içerisinde işleyip, ürüne dönüştürülebilir hale getirebiliyoruz" dedi.