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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Vekil imam 200 bin lira yüzünden öldürüldü

Vekil imam 200 bin lira yüzünden öldürüldü
SAKARYA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi, Adapazarı Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatibi 20 yaşındaki Bekir Türker'in, Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedeni bulundu. Polis, başından tabanca ile vurulan Türker'in cinayet şüphelisi olarak 17 yaşındaki E.Ö. ve olay anında yanında bulunduğu iddia edilen bir akrabasını gözaltına aldı. E.Ö., Bekir Türker'den otomobil kiraladığını ancak motor arızası yaşandığını belirtti. E.Ö., Bekir Türker'in arıza karşılığında 200 bin TL talep ettiğini ve bu sebeple boş bir arazide buluştuklarını söyleyip, çıkan tartışma sonucu Bekir Türker'i öldürdüğünü anlattı. DHA

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Vekil imam 200 bin lira yüzünden öldürüldü
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