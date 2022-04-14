Velayet kavgası cinayetle bitti

İzmir'de, 4 ay önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz (22), Konya'daki ailesinin yanına döndü. Ancak, mahkemenin velayetlerini baba Yalçın Polat'a (28) verdiği çocuklarını özleyince, eski eşinin İzmir Bornova'daki evine geldi. Önceki gece çift arasında çocukların velayetiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Yalçın Polat, genç kadını boğarak öldürüp kaçtı. Polat'ın evinin kapısının açık olduğunu gören bir yakını, içeriye girdiğinde, Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı.Evde bulunan Yalçın Polat'ın babası Hanifi Polat, babaannesi Hanım Polat ve kardeşleri Osman ile Furkan Polat gözaltına alındı. Yalçın Polat ise evden kaçtıktan sonra, bir firmadan araç kiralamak istedi. Ancak firma, bilgileri emniyet birimlerine iletince, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu için polis harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis ekibi, Yalçın Polat'ı evinin önünde yakaladı. Yalçın Polat'ın, eski eşi Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü. Öte yandan yakınları Remziye Tüysüz'ün organlarını bağışladı.