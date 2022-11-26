Velayet kavgasında eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Emniyette suçunu itiraf eden Yalçın Polat tutuklandı, 3 şüpheli serbest kaldı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 2 çocukları olan çiftin olaydan 2 ay önce geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, sinirlenen Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı. Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu.