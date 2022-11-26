Velayet kavgasında eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, olaydan 4 ay önce eşi Yalçın Polat'tan boşandı. Mahkeme sonucu çocukların velayeti baba Yalçın Polat'a (28) verildi. Eşinin yanında kalan çocuklarını özleyen Remziye Tüysüz, geçtiğimiz 3 Nisan'da Konya'dan İzmir Bornova'ya eski eşinin evine geldi. Yalçın Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı. Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün öldüğü belirlendi. Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı. Polis, evde bulunan Yalçın Polat'ın babası Hanifi Polat ve kardeşleri Osman ile Furkan Polat'ı gözaltına aldı. Remziye Tüysüz ile eski eşi arasında velayet yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Yalçın Polat'ın eski eşini boğarak öldürdüğü belirlendi. Babaanne Hanım Polat ifadesinde, "Ben evdeyken ikisi velayet yüzünden tartışıyordu" dedi.
Emniyette suçunu itiraf eden Yalçın Polat tutuklandı, 3 şüpheli serbest kaldı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.
SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 2 çocukları olan çiftin olaydan 2 ay önce geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, sinirlenen Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı. Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu.
İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Polat'ın babası Hanifi Polat ve kardeşleri Osman ile Furkan Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.