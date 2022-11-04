Velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K. (46), 5 yaşındaki oğlu E.K'yı annesini evinden alarak kendi kaldığı eve getirdi. Bunun üzerine velayeti kendisinde olan anne, polis arayarak çocuğunun zorla tutulduğunu söyledi. İhbar üzerine Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki adrese gelen polis ekiplerine kapıda gören baba E.K, bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyerek kapıyı kapattı.
ÖZEL HAREKAT İSTENDİ
Gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K. ikna olmayınca olay yerine Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatlik çabanın ardından baba E.K. ikna edildi.