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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:24 Son Güncelleme: 4.11.2022 16:25

Velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu

Antalya’da eşiyle boşanma aşamasında olan baba E.K. (46) velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlu E.K.’yi zorla alıkoydu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K. (46), 5 yaşındaki oğlu E.K'yı annesini evinden alarak kendi kaldığı eve getirdi. Bunun üzerine velayeti kendisinde olan anne, polis arayarak çocuğunun zorla tutulduğunu söyledi. İhbar üzerine Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki adrese gelen polis ekiplerine kapıda gören baba E.K, bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyerek kapıyı kapattı.

ÖZEL HAREKAT İSTENDİ

Gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K. ikna olmayınca olay yerine Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatlik çabanın ardından baba E.K. ikna edildi.

ÇOCUK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Gelişmelerin ardından baba oğlu E.K.'yi polise vermeyi kabul etti. Çocuğu alan polis E.K'yi ekip otosuna bindirilerek Çocuk Şube Müdürlüğünü götürdü. Ardından yasa gereği anneye teslim etti.

Bir süre sonra da baba E.K. da apartmandan çıkartılıp polis merkezine götürüldü. E.K. oğlunun annesinin kendisine göstermediğini iddia etti.

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Velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu
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