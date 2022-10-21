Veli Ağbaba: ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ ‘Türkiye’nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil’

Yerel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Bizim adayımız doğal olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca partimizin hem milletvekilleri hem belediye başkanları ve örgütü tam olarak arkasında.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Ama nihai kararı verecek 6'lı masadır. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 6'lı masanın alacağı karardır biz o iradeye biz saygılıyız. Ama bütün koşullara ve ölçülere baktığımız zaman adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.