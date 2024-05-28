Veli okul bastı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen velilerden M.A., kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için yanındaki bir yakını ile birlikte okulu bastı. Öfkeli veli, öğretmen B.L.'ye ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurdu. Öğretmenlere saldıran ve tehdit eden veli daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçeride ders işlenirken yaşanan bu olay, öğrenciler arasında büyük panik yarattı. Polis M.A ile birlikte S.A ve İ.A.'yık yakalayarak gözaltına aldı.