Haberler Yaşam Haberleri Veliefendi Hipodromu kundakçısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.8.2023 16:06 Son Güncelleme: 6.8.2023 16:40

Veliefendi Hipodromu kundakçısı tutuklandı

Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken polis ekipleri, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen S.D. hâkimlikçe tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Veliefendi Hipodromu kundakçısı tutuklandı

Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun çevresinde 6 araç önceki akşam saat 22.40'ta çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. O yangından 2 saat sonra bu kez Turan Güneş Bulvarı'ndaki sazlık bir alanda 5 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis, 5 ayrı noktada aynı anda çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

ELBİSELERİ ELE VERDİ

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi. Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta olup 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli S.D. hâkimlikçe tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Son dakika | AB'den Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama: Sonbaharda görüşülecek
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi SABAH Spor'a konuştu! Stefan Kuntz kararını duyurdu...
Önce Bodrum sonra Akbelen
Ömrünü Mekke ve Medine tarihine hasretmişti
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Veliefendi Hipodromu kundakçısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA