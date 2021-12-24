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Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:45 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:00

Velilere ‘Narkoanne” Projesi anlatıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Velilere ‘Narkoanne” Projesi anlatıldı

İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere seminer verildi.

İstanbul Şişli'de narkotik kullanımı ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere seminer verildi.



Seminerde Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nun Spor Salonu'nda düzenlenen seminer öncesi katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ozan Yerger tarafından slayt eşliğinde öğrencilerin velilerine, uyuşturucunun zararları, nasıl başlatıldığı ve kullanın kişileri anlama noktalarında bilgiler verildi.



Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de katıldığı seminer, velilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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Velilere ‘Narkoanne” Projesi anlatıldı
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