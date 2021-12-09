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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:52 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:06

Kocaeli'de öğrencilere bıçak çekip ahlaksız teklifte bulunan şahıs yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de öğrencilere bıçak çekip ahlaksız teklifte bulunan şahıs yakalandı

Derince ilçesinde, velilerin öğrencileri bıçak çekip tehdit ettiği, kız öğrencilere ahlaksız teklifte bulunduğu ve bir markette olay çıkardığını ileri sürdüğü kişi, polis tarafından tespit edilerek bulundu. Ancak, olayın şikâyetçisi bulunmadığından, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra serbest kaldı.

Kocaeli Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde meydana geldiği ileri sürülen olayda, 20'li yaşlarda bir gencin, önceki gün öğrencilere bıçak çekip tehdit ettikten sonra, kız öğrencilere ahlaksız tekliflerde bulunduğu, ardından da bir markete giderek olay çıkardığı ileri sürüldü. Bölge sakinleri ise kişiye ait görüntüleri ve iddiaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunu üzerine harekete geçen Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kişiyi tespit etti. İddialar ile ilgili tespit edilen genç, yapılan kontroller sonrasında, olayla ilgili herhangi bir öğrenci veya ailesinin şikâyette bulunmaması, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi.

Kocaeli'de korkunç olay! Öğrencilere bıçak çekip, ahlaksız teklifte bulundu!

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Kocaeli'de öğrencilere bıçak çekip ahlaksız teklifte bulunan şahıs yakalandı
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