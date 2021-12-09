Kocaeli’de öğrencilere bıçak çekip ahlaksız teklifte bulunan şahıs yakalandı

Kocaeli Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde meydana geldiği ileri sürülen olayda, 20'li yaşlarda bir gencin, önceki gün öğrencilere bıçak çekip tehdit ettikten sonra, kız öğrencilere ahlaksız tekliflerde bulunduğu, ardından da bir markete giderek olay çıkardığı ileri sürüldü. Bölge sakinleri ise kişiye ait görüntüleri ve iddiaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunu üzerine harekete geçen Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kişiyi tespit etti. İddialar ile ilgili tespit edilen genç, yapılan kontroller sonrasında, olayla ilgili herhangi bir öğrenci veya ailesinin şikâyette bulunmaması, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi.

Kocaeli'de korkunç olay! Öğrencilere bıçak çekip, ahlaksız teklifte bulundu!