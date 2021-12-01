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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:29 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:04

Velisi yok diye okula başlayamıyor

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Velisi yok diye okula başlayamıyor

Iğdır’ın Erhancı Köyünde yaşayan Gizem, 2 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Uzun bir süredir ise babasından hiçbir haber alamadı. Gizem 7 yaşına geldi. Okula başlaması gerektiği için ona bakan Ninesi tarafından kayıt için okula götürüldü. Ancak ‘Velisi yok, kayıt yapılmaz’ cevabı nedeniyle okula başlayamadı. Yaklaşık 3 aydır arkadaşları okuldayken kendisi evde kayıt yapılmayı bekleyen Gizem ise nerede olduğunu bilmediği babasına seslenerek; “Kaydımı yapsın, sonra gitsin” dedi.

Iğdır'ın merkeze bağlı Erhancı Köyünde yaşayan 7 yaşındaki Gizem'in hayatı anne ve babasının ayrılmasıyla kabusa döndü.

Gizem 2 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Ondan sonra ne annesinden ne de babasından bir haber alınamadı. Çocuklar ise dedelerine ve babaannelerine kaldı. Erhancı Köyünde anne ve babalarının terk ettiği 3 çocukla yaşamaya devam eden Fatma Anucur ve Müdür Anucur çifti torunları ile sade bir hayat yaşıyorlar. 3 torundan 2'si okula başlarken bu yıl 7 yaşındaki Gizem'in de okul çağı geldi. Okula kayıt yaptırmak istese de velisi olmadığı için kayıt yaptırılamayacağı cevabını aldı.

Yaşanan sorunu bir çok yere söyleyen Nine Fatmanur, hiçbir sonuç alamadı. Daha önce okul kayıtlarında babalarının köyde olduğunu ancak son yıllarda hiçbir haber alınamadığını söyleyen Acanur, ne yapacaklarını bilmediklerini, torunlarının okula başlaması için yardım istediğini söyledi. Acanur; "Torunum bu yıl okula başlaması gerekiyordu. Ancak velisi olmadığı için kayıt yapmadılar. Oğlumun ve gelinimin nerede olduğunu bilmediğimizi söyledik. Bir sonuç alamadık. Onlar bana Allah'ın emanetleri. Onlara en güzel şekilde bakmak benim boynumun borcu. Tek hayalim hepsi okullarını güzelce okuyup vatana millete hayırlı insanlar olduğunu görmek. Ama Aralık ayına geldik, Gizem hala okul yoluna çıkamadı" dedi.

'Hayalim polis olmak' diyen 7 yaşındaki Gizem; "Bütün arkadaşlarım okula başladı. Babam burada değil diye beni okula almadılar. Babam neredeyse gelip kaydımı yaptırıp gitsin. Hayalim polis olmak. Bir an önce bende arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum" diye konuştu.

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Velisi yok diye okula başlayamıyor
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