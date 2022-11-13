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Giriş Tarihi: 13.11.2022

‘Veresiye’ defterli uyuşturucu satıcısı

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Veresiye’ defterli uyuşturucu satıcısı
İstanbul'da bir uyuşturucu madde satıcısı, alacaklarını not ettiği veresiye defteriyle yakalandı. Bağcılar polisi, şüphe üzerine park halinde bekleyen motosiklet sürücüsü M.K.'ya üst araması yaptı. Motosikletin sürücü koltuğunun altındaki bagajda 278 adet uyuşturucu hap, iki adet cep telefonu ve 3 bin 225 lira nakit para ele geçirildi. M.K.'nın evine yapılan baskında ise 217.5 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinin ve alacakların takibi için kullanılan bir veresiye defteri ile bir miktar para yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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‘Veresiye’ defterli uyuşturucu satıcısı
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