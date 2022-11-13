‘Veresiye’ defterli uyuşturucu satıcısı

İstanbul'da bir uyuşturucu madde satıcısı, alacaklarını not ettiği veresiye defteriyle yakalandı. Bağcılar polisi, şüphe üzerine park halinde bekleyen motosiklet sürücüsü M.K.'ya üst araması yaptı. Motosikletin sürücü koltuğunun altındaki bagajda 278 adet uyuşturucu hap, iki adet cep telefonu ve 3 bin 225 lira nakit para ele geçirildi. M.K.'nın evine yapılan baskında ise 217.5 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinin ve alacakların takibi için kullanılan bir veresiye defteri ile bir miktar para yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.