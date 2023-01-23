Veresiye içki kavgası kanlı bitti! Silahla vuruldu, bıçaklandı

Bahçelievler'e bağlı Fevziçakmak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde bir tekelde meydana gelen olay iddiaya göre veresiye içki tartışmasından çıktı. Nurettin A., ifadesinde ilçeden tanıdığı A.K.'nin üç gün önce veresiye içki tartışmasının ardından olay günü yanında tanımadığı Şenol K. ile birlikte geldiğini önce başına sopa ile vurduklarını ve sonrasında kendisine bıçak ve silahla saldırdıklarını söyledi. Kavga esnasında Nurettin K. da eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Şenol K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Nurettin K.'yı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Nurettin K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahla yaralama şüphelisi Ahmet K.'yı, Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi'nde, Şenol K.'yı ise Gaziosmanpaşa'da bir adreste yakaladı. Şenol K. ise ifadesinde üç gün önce tekel bayide Nurettin K. tarafından darp edildiğini ve olay günü bunun üzerine abisi Ahmet K. ile birlikte tekele gittiklerini ve kavga ettiklerini belirtti. Gözaltına alınan yaralı Şenol K. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet K. ise Yenibosna Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olaya ilişkin bir silah ve bir bıçak muhafaza altına alındı.