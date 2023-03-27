Haberler Yaşam Haberleri Vergi ödeme emri, katil zanlısını yakalattı
Giriş Tarihi: 27.3.2023 12:32 Son Güncelleme: 27.3.2023 12:44

Vergi ödeme emri, katil zanlısını yakalattı

Erzurum’da 6 ay önce eski hükümlü tarafından öldürülen infaz koruma memuru ile ilgili iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısının, infaz koruma memurunu öldürdüğü bıçağa kılıf olarak kullandığı ‘vergi ödeme emri belgesi’ ile yakayı ele verdiği öğrenildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Vergi ödeme emri, katil zanlısını yakalattı

Erzurum'da 25 Eylül 2022'de 21 suç kaydı bulunan eski hükümlü Yılmaz Çelik, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili tartıştı, Çelik üzerindeki bıçakla Kınalı'yı yaraladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, hayatını kaybetti. Kaçan Çelik ise 1 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

Cinayete ilişkin 6 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin tespitine yönelik detaylar da yer aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Çelik'in cinayette kullandığı bıçağa kılıf olarak kullandığı Vergi Dairesi Başkanlığı'nca adına gönderilen vergi ödeme emri ihbarnamesini buldu. Polis, ihbarnameden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.

İddianamede; ikilinin cezaevinde tanıştığı, Çelik'in olay günü alkollü olduğu ve 25 Eylül 2022'de tesadüfen karşılaştıkları belirtildi. Çelik, iddianamede yer alan ifadesinde; Kınalı'nın kendisini 10 dakika boyunca dövdüğünü, bu nedenle rastgele bıçak savurduğunu öne sürdü. Ancak kamera görüntülerinden olayın 20 saniye sürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca Çelik'in 'kasten öldürme' suçunu işlediği, atılı suçun sübuta erdiği ve yasal unsurların oluştuğu yönünde kanaate varıldığı belirtildi. Savcı, Yılmaz'ın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin "İnce" oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor
İnce’den CHP’ye ‘FETÖ’ göndermesi: "Ellerini ovuşturdular..."
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
CHP'den YSK'ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Vergi ödeme emri, katil zanlısını yakalattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA