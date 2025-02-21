Veri hırsızlığı yaptılar para karşılığı sattılar

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini "Panel" adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi. SABAH'ın ulaştığı inceleme raporlarına göre şüpheliler, sosyal mühendislik teknikleriyle sistemlere erişim sağlama yöntemlerini tartışıyordu. Üniversite, hastane ve birçok kamu ile özel kurumun ağ güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arayan şüphelilerin, e-ticaret sitelerinden veri çekme (scraping) planları yaptığı belirlendi. Ayrıca, açtıkları şirketler üzerinden "naylon fatura" düzenlemek için birbirlerine yol gösterdikleri saptandı.

"PANELDEN VUR PARAYI"

WhatsApp yazışmalarında şüphelilerin, yasa dışı yollarla para kazandıklarını kabul ettikleri görüldü. Bir şüpheli, "Panelden vur parayı. Devletin bizimle işi olmaz" diyerek kendilerini güvende hissettiklerini yazdı. Şüphelilerin, "araç takip sorgu" sistemini kullanarak kişilerin nerede ve ne zaman yolculuk yaptıklarını görebildikleri tespit edildi. -