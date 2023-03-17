Vermediği parayı sahte senetle almaya kalktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat firması sahibi E.A. tanıdıkları aracılığıyla taşıtığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yeğeni Şaban Babacan'a bir arkadaşının döviz alım satım bürosu açmak istediğini söyledi. Babacan, büronun açılması için araya girebileceğini belirtip para talep etti. Babacan'ın daha önce başkalarını da dolandırmaya çalıştığını öğrenen E.A. iletişimini kesmeye çalıştı. Bu sırada Babacan, E.A.'nın kendisine verdiğini iddia ettiği 200 bin euro'yu tahsil etmek istedi. E.A., Babacan'a senet vermediğini, söz konusu senedin sahte olduğunu öne sürerek avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Babacan suçlamaları kabul etmeyip "E.A. ile inşaat işinde ortaktık. PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ortaklığımı bitirdim. Döviz bürosu için E.A.'ya 200 bin euro elden para vermiştim. Ortaklık bitince E.A. 200 bin euro karşılığında senet verdi. Senedi daha sonra E.U.'dan ciro ettim" dedi. Soruşturmada senedin sahte olduğu, senedin ön yüzünde yer alan yazıların Babacan'a ait olduğu tespit edildi. Babacan hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanarak dolandırıcılık"' suçundan 7 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dilhan DUMANOĞLU / SABAH