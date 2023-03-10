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Giriş Tarihi: 10.3.2023 10:27 Son Güncelleme: 10.3.2023 10:43

Veteriner Ayşen kaza kurbanı

Konya’da yolun karşısına geçmek isterken önce otomobilin çarptığı ardından da minibüsün altında kalan 44 yaşındaki veteriner Ayşen Zengin Söyler hayatını kaybetti. Genç kadının 100 metre ilerideki yaya üstgeçidini kullanmayıp, dalgın bir şekilde ve hiçbir şekilde yolu kontrol etmeden karşıya geçmeye çalışması kameralar tarafından kaydedildi.

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Veteriner Ayşen kaza kurbanı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda, Ayşen Zengin Söyler, yakınlardaki yaya üst geçidini kullanmayıp, trafik akışının yoğun olduğu caddeden yolun karşısına geçmek istedi. Yola çıkan Söyler'e önce

Şerife Arazi (43) idaresindeki otomobil ardından da arkadan gelen Abdullah Altunkaya (44) idaresindeki minibüs çarptı. Refüj ile minibüs arasında sıkışan genç kadın ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söyler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde Söyler'in dalgın bir şekilde yola çıktığı, hiçbir şekilde araçların kontrol etmeden yürüdüğü ve sırada araçların çarptığı görüldü.

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Veteriner Ayşen kaza kurbanı
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