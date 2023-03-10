Veteriner Ayşen kaza kurbanı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda, Ayşen Zengin Söyler, yakınlardaki yaya üst geçidini kullanmayıp, trafik akışının yoğun olduğu caddeden yolun karşısına geçmek istedi. Yola çıkan Söyler'e önce

Şerife Arazi (43) idaresindeki otomobil ardından da arkadan gelen Abdullah Altunkaya (44) idaresindeki minibüs çarptı. Refüj ile minibüs arasında sıkışan genç kadın ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söyler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde Söyler'in dalgın bir şekilde yola çıktığı, hiçbir şekilde araçların kontrol etmeden yürüdüğü ve sırada araçların çarptığı görüldü.