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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Veteriner hekim bıçaklı saldırıda öldü

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Veteriner hekim bıçaklı saldırıda öldü
YOZGAT'IN Sorgun ilçesinde, bir mezbahada çıkan kavgada, görevli veteriner hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, bir mezbahada veteriner hekim Volkan Lale ile Y.B ve İ.B. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.B., veteriner hekim Lale'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Mezbahadakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Veteriner hekim sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.B. ve İ.B. ise gözaltına alındı.

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Veteriner hekim bıçaklı saldırıda öldü
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