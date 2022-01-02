Haberler Yaşam Haberleri Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap
Giriş Tarihi: 2.1.2022 15:30 Son Güncelleme: 2.1.2022 16:00

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden skandal cevap

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün rehabilitasyon merkezi çalışmaları adı altında yaptığı paylaşıma bir hayvanseverden tepki gecikmedi.

İBB Veteriner Müdürlüğü'nün muayene ve tedavi edilen, aşılanan, mikroçip ile tedavi altına alınan ve kısırlaştırılan hayvanların sayısını paylaştığı gönderiye cevap olarak ayağı parçalanmış kedinin videosunu paylaşan hayvansever mağduriyetini dile getirdi.

"AYAĞI MI KOPSAYDI?"

Paylaştığı videoda kedinin parçalanmış ayağını kayda alan hayvansever şu ifadeleri kullandı: "Hayvanın ayağı parçalanmış, video istiyorsunuz. Bakıp acil değil, beklesin yarına kadar diyorsunuz. Ne olmalıydı? Ayağı mı kopsaydı?"

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap | Video

Çekilen görüntülerde kedinin acı içinde olduğu ve ayağının ciddi yara içinde olduğu görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Prof. Dr. Ömer Özkan SABAH'a konuştu! Sağlık hizmetini Türkiye kadar halkın önüne seren bir ülke yok
İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!
CHP'li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan omicron uyarısı!
Katliam gibi kazada şok detay! 7 kişi hayatını kaybetmişti
SON DAKİKA | Meclis'in yeni yıldaki ilk işi belli oldu: Stokçuluk yapanlar şimdi yandı
Hatem Teyze, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
İran'da yürekleri dağlayan olay! Çocuklarını kurtardı, ama kendini kurtaramadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA