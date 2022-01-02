İBB Veteriner Müdürlüğü'nün muayene ve tedavi edilen, aşılanan, mikroçip ile tedavi altına alınan ve kısırlaştırılan hayvanların sayısını paylaştığı gönderiye cevap olarak ayağı parçalanmış kedinin videosunu paylaşan hayvansever mağduriyetini dile getirdi.

"AYAĞI MI KOPSAYDI?"

Paylaştığı videoda kedinin parçalanmış ayağını kayda alan hayvansever şu ifadeleri kullandı: "Hayvanın ayağı parçalanmış, video istiyorsunuz. Bakıp acil değil, beklesin yarına kadar diyorsunuz. Ne olmalıydı? Ayağı mı kopsaydı?"

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap | Video

Çekilen görüntülerde kedinin acı içinde olduğu ve ayağının ciddi yara içinde olduğu görülüyor.