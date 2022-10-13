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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Veteriner Pınar kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Veteriner Pınar kaza kurbanı
Antalya'da dün sabah, Batı Çevreyolu'nda temizlik yapan Aykut Arslan'ın kullandığı karayollarına ait kamyon, yol ortasında bulunan bir kartonu almak için durdu. Bu sırada motosikletle işe gitmekte olan veteriner Pınar Ünlü (25), kamyona çarptı. Genç veteriner olay yerinde öldü. Ünlü'nün geçen yıl annesini kaybettiği, babasının ise gırtlak kanseri olduğu öğrenildi. Eşinin ölüm haberini alan Uğur Ünlü, gözyaşı döktü. Muratpaşa ilçesinde ise yolun karşısına geçerken tramvayın altında kalan Bülent Evelek (30) öldü.

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Veteriner Pınar kaza kurbanı
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