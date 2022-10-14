Veteriner Pınar Konya’da toprağa verildi

Üzüntülerini dile getiren Antalya Veteriner Hekimler Odası yaptığı açıklamada, "Genç meslektaşımız Pınar Ünlü 13 Ekim 2022 günü geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu maalesef vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve meslek camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.