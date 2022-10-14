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Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:41 Son Güncelleme: 14.10.2022 15:05

Veteriner Pınar Konya’da toprağa verildi

Antalya’da motosikleti ile işe giderken karayolları kamyonuna çarpması sonucu hayatını kaybeden veteriner hekim Pınar Ünlü (25), Konya’nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Veteriner Pınar Konya’da toprağa verildi

Antalya'da yaşayan Veteriner Pınar Ünlü, motosiklet ile seyir halindeyken Batı Çevreyolunda temizlik yapan emniyet şeridindeki karayollarına ait kamyona arkadan çarptı. Motosiklet parçalara ayrılırken, Pınar Ünlü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Üzüntülerini dile getiren Antalya Veteriner Hekimler Odası yaptığı açıklamada, "Genç meslektaşımız Pınar Ünlü 13 Ekim 2022 günü geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu maalesef vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve meslek camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SEYDİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pınar Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Yeni Cami Mahallesinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç veteriner hekim Akyol Mezarlığında toprağa verildi. Pınar Ünlü'nün yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Veteriner Pınar Konya’da toprağa verildi
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